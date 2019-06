Me Seydou Diagne : « jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune notification du décret de grâce de Karim Wade » C’est une révélation de taille qu’a faite, Me Seydou Diagne ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« Jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune notification du décret de grâce de Karim Wade, pas de certificat d’élargissement, par de document de sortie du Sénégal, pas de procès verbal, pas d’avis », a déclaré l’avocat de Karim Wade et de Khalifa Sall.

Et Me Seydou Diagne de se demander, « comment un détenu peut sortir de prison sans document » ?

Refusant toute idée de deal avec le pouvoir, la robe noire poursuit, « Karim Wade a été maintenu en prison de façon arbitraire, il en est sorti par le même procédé. Il a été sorti de prison de force, accompagné par les services de l’administration pénitencière et du ministère, nuitamment entre 22 et 23 h. Ils l’ont photographié sur place et lui ont confectionné un passeport. Il a été, ensuite, conduit aux Almadies, il n’a même pas eu le temps de passer au Point E pour prendre ses affaires. Une heure après, il était dans l’avion pour le Qatar. Il a été exilé de force ».



