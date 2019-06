Me Sèye sur l'enquête sur le pétrole et le gaz: " La justice fera son travail sans pression" Alors que le procureur de la république a ouvert une enquête judiciaire sur l’affaire des contrats du pétrole et du gaz du Sénégal, Me Ousmane Sèye, rencontré par Libération, a déclaré que toute tentative de pression exercée sur la justice sera vaine.



Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2019 à 07:29

En sa qualité d'avocat de l'Etat, Me Ousmane Sèye estime que la sortie du Procureur de la république, annonçant des enquêtes confiées à la section de recherches et à la division des investigations criminelles (dic), a rassuré les sénégalais. "le Procureur a rassuré tout le monde en appelant tous les savants, tous ceux qui ont des preuves et des informations à se rapprocher de la Dic pour la manifestation de la vérité. maintenant, si c’est ça qu’on appelle «appel à témoins»,répond-il à son confrère, Me Moussa Sarr qui a fustigé les propos du procureur, c’est méconnaître que se sont les circonstances dans lesquelles cette information judiciaire a été ouverte,qui exigent une telle démarche". En effet, croit-il savoir, «l’information n’a pas été ouverte contre une personne dénommée. Je pourrais même dire quelle été été ouverte contre X pour permettre au procureur de rassembler les preuves et informations qui pourraient faire jaillir la vérité dans cette affaire».



La raison ?



«Beaucoup de personnes ont parlé. Beaucoup d’autres son intervenues. Or toutes les personnes indexées, bénéficient de la présomption d’innocence. Le procureur demande à toutes les personnes qui se sont exprimées à travers le médias et qui détiennent peut-être des preuves, de se rapprocher de la justice. Evidemment, cela paraît inédit. mais c’est cette seule manière qui pourrait faire jaillir la vérité dans cette affaire". toutefois, poursuit la robe noire maintenant que Serigne Bassirou Guèye a satisfait à la demande de ses concitoyens, on doit laisser à la justice faire son travail en toute liberté et quiétude. «Nous sommes dans une république où les pouvoirs sont indépendants. Aujourd’hui que l’affaire est pendante en justice, je demande aux uns et autres de ne pas faire pression sur la justice», plaide-t-il. Pour lui, à l’heure où cette étape de l’affaire réclamée par les populations a été satis- faite, inutile de faire subir des pressions à la justice. «on ne peut pas saisir la justice et faire pressions sur elle. On demande à la justice d’être sereine. Nous demandons aux uns et aux autres de ne pas tenter de faire pressions sur la justice. La justice a son temps. La justice a ses méthodes. Donc on ne peut pas admettre que l’on exerce des pressions de quelques bords que ce soit sur la justice», a mis en garde Me Ousmane Sèye.

