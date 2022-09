Me Sidiki Kaba: « Soro Diop était un professionnel courtois, généreux et disponible »

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Septembre 2022 à 15:41 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, dont Soro Diop assurait la communication depuis des années, s’est joint aux témoignages faits à l’endroit du journaliste rappelé à Dieu, cette nuit, dans un accident de la route, nous apprend leSoleil.sn.



Venu représenter le chef de l’Etat, Macky Sall, à la levée du corps à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar, il parle d’un « jour de grande tristesse », citant André Malraux qui disait que « c’est la mort qui transforme la vie ».



Pour lui, « Soro était un philosophe. Un homme bien, un homme de bien, courtois, généreux. Son dernier texte était d’une beauté. Il était disponible. Soro avait le temps des autres. Un professionnel qui rend la noblesse de ce métier (de journaliste) ».



Me Sidiki Kaba est d’ailleurs convaincu que le défunt va laisser un vide. « Avec moi, on a fait le ministère de la Justice, des Affaires étrangères et des Forces armées. Le Président dit de lui qu’il était un « esprit brillant », qu’il voulait arracher au ministre des Forces armées, pour renforcer son équipe. Soro était aussi un homme pieux ”, a-t-il témoigné.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook