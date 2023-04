Me Sidiki Kaba à l’accueil des neuf Tirailleurs sénégalais, vendredi, à Diass

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba va accueillir, vendredi prochain, à 14h 30, à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, les neuf anciens Tirailleurs sénégalais qui ont décidé de rentrer définitivement au Sénégal, a-t-on appris de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées.



‘’ Les neuf anciens Tirailleurs sénégalais, qui vivaient jusque -là en France, vont définitivement rentrer au Sénégal ’’, indique la DIRPA, dans un communiqué parcouru par l’APS.



De hautes autorités militaires seront également à l’aéroport de Diass pour le retour au pays de Yoro Diao (95 ans), Oumar Dième (91 ans) et de leurs frères d’armes.



Agés de 85 à 96 ans, ces hommes ayant servi dans l’armée française, notamment durant les guerres d’Indochine et d’Algérie, étaient jusqu’ici contraints de vivre en France au moins six mois par an, pour bénéficier d’une pension de retraite. Leur retour définitif a été rendu possible grâce à une aide exceptionnelle de l’Etat français.



Une cérémonie républicaine sera organisée à la résidence de la représentation diplomatique française à Dakar, avait indiqué l’Elysée, le 14 avril dernier dans un communiqué.

Le président français, Emmanuel Macron avait reçu le même jour, les neuf anciens Tirailleurs sénégalais qui s’apprêtaient à regagner le Sénégal, grâce à une aide financière exceptionnelle de l’Etat français.



M. Macron avait notamment insisté sur l’importance pour ses anciens Tirailleurs, de poursuivre le travail mémoriel auprès des écoles sénégalaises et auprès de la jeunesse de manière générale, avait souligné la source.



La rencontre avait été un moment émouvant pour le président français et pour ses hôtes, qui ont eu l’opportunité de s’exprimer et de faire des témoignages sur leur vécu d’anciens soldats ayant servi la France en Indochine et en Algérie, avait fait savoir l’Elysée.



Il s’est agi d’une séquence mémorielle souhaitée par le président Macron, qui en a profité pour les remercier au nom de la France.



Les neuf anciens Tirailleurs, âgés entre 85 et 96 ans, font partie des 22 qui s’étaient manifestés pour rentrer au Sénégal, après la parution du film "Les Tirailleurs" d’Omar Sy, a rappelé l’Elysée.

