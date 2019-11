Me Sidiki Kaba : « le terrorisme et le trafic de drogue sont des menaces réelles pour le Sénégal » Le ministre des Forces a invité les populations de Thiadiaye à collaborer avec les forces de l’ordre pour lutter efficacement contre le développement croissant du terrorisme et les autres formes de crimes associés.

«J'invite les populations de Thiadiaye à faire de ce joyau un espace privilégié d'échanges d'informations relatives à la sécurité. Je vous invite à devenir des acteurs dans la lutte contre la criminalité. Les forces de défense et de sécurité ont besoin de votre compréhension, de votre collaboration et de votre soutien », a notamment indiqué le ministre des Forces armées, hier lors de la réception de la gendarmerie de Thiadiaye dans des propos relayés par la TFM. .

« Le citoyen est au cœur de toute stratégie de prévention de proximité », a encore dit Me Sidiki Kaba, déclarant que "le terrorisme et le trafic de drogue sont une des menaces réelles pour le Sénégal".



