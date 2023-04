Me Sidki Kaba « Notre armée est loyale »

L’installation du nouveau chef d’état-major des Armées a été l’occasion pour le ministre de lancer un message à l’encontre de ceux qu’il appelle «les manipulateurs», Me Sidiki Kaba, en présence de toutes les armées a réitéré le soutien et l’accompagnement de l’État à l’Armée et son engagement à barrer la route à ces fossoyeurs. «Notre Armée est une Armée loyale, républicaine et professionnelle. Elle est une Armée nationale. En d’autres termes, elle n’est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle», fait savoir le ministre, nous dit Le Témoin.



Me Sidiki Kaba est formel. «Je voudrais dire, à ceux qui cherchent à jeter le discrédit, ou à créer la division et la suspicion au sein des Forces Armées, que leurs tentatives de manipulation et de désinformation sont d’emblée vouées à l’échec», rassure le ministre des Forces Armées...

