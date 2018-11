Me Wade - Macky Sall: Ousmane Ngom à Doha comme médiateur ?

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Ousmane Ngom fait-il de la médiation entre Wade et Macky Sall ? Selon L'AS, l'ancien ministre de l'Intérieur a quitté Dakar hier, dimanche 18 novembre, à destination de Doha, au Qatar, où séjourne l'ancien chef de l'État aux côtés de son fils, Karim Wade.



Sans se mouiller, le journal signale qu'Ousmane Ngom, devenu très proche de l'actuel président de la République, est un "fils très apprécié" du pape du Sopi. Une façon prudente de dire que s'il doit jouer les médiateurs, il présente le profil de l'emploi.











Seneweb.com



