Me Wade à Ndiassane ce vendredi

Vendredi 15 Février 2019

Le Président Abdoulaye WADE se rend à Ndiassane auprès de la famille religieuse de Mame Bon KOUNTA ce vendredi 15 février 2019. Cette occasion sera saisie pour présenter ses condoléances à la famille suite à la disparition le mois dernier du Khalif et du porte-parole de la cité religieuse. Le départ est fixé à 16 heures à partir de la permanence nationale.



