Me Wade a rencontré Thierno Bocoum

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 13:39

Me Abdoulaye Wade poursuit sa série d’audiences pour mobiliser l’opposition autour de lui. Hier, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS) a rencontré le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum. Ce dernier est sorti rassuré et motivé de ce tête-à-tête, rapporte L’As.

A l’en croire, « lorsqu’un symbole de la démocratie et de la liberté, un panafricain convaincu te tient la main, tu ne peux être que ragaillardi ».



