Me Wade envoie une délégation chez Déthié Fall

Me Abdoulaye Wade n’est pas insensible à la situation de Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi. D’après "Les Echos", le pape du Sopi a envoyé une délégation au domicile de Déthié Fall.



Dirigée par Mamadou Lamine Thiam, la délégation a apporté à la famille de Déthié Fall, la solidarité et les encouragements de Me Wade.



Une visite qui a mis du baume au cœur de la famille du leader du Prp.

A signaler que Déthié Fall et compagnie seront édifiés sur leur sort ce lundi 27 juin 2022. Le leader du Prp est emprisonné à Rebeuss, à la chambre 3A et Mame Diarra Fam est écrouée à la prison du Camp pénal.



Déthié Fall, Mame Diarra Fam et le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aidara, arrêtés lors des manifs de l’inter coalition Yewwi Askan Wi-Wallu, le 17 juin dernier, sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et troubles à l’ordre public.













Avec Senenews



