Me Wade parle enfin: «Oumar Sarr s'est auto-exclu du PDS... »

Les choses vont bouger dans les prochaines heures au PDS. Sans se tromper, Oumar Sarr peut faire ses valises pour éviter son humiliation car le Pape du Sopi a déjà pris sa décision.



Selon une haute autorité du PDS, qui s'est confiée à exclusif.net , "le président Wade n'en revenait pas quand Oumar Sarr a pris la parole à la présidence de la république lors du lancement du dialogue national. Il était très déçu de voir Omar le défier dans son discours", rapporte notre source, qui ajoute que Me Wade aurait dit ceci: "J'ai connu beaucoup de trahisons (...) En se rendant au Palais de la république, Oumar Sarr s'est auto-exclu du PDS et nous allons appliquer les textes du parti contre cet acte de défiance ."



Notre interlocuteur précise que Me Wade a suivi la cérémonie du lancement du dialogue dans son salon. Le Pape du Sopi a commencé à appliquer cette sentence. Oumar Sarr a été écarté de la délégation du PDS qui s'est rendue à Touba ce jeudi.



