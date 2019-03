Me Wade retire sa plainte contre Cheikh Amar

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019 à 08:21 | | 1 commentaire(s)|



Me Abdoulaye Wade a retiré sa plainte contre l’homme d’affaires Cheikh Amar. L’ancien Président avait initié une procédure contre le patron du TSE à qui il réclamait le paiement d’une dette de 5 milliards de F Cfa.



L’As rapporte que le pape du Sopi a écrit hier Jeudi, à son avocat, Me Seydou Diagne, lui demandant de se désister et de faire radier la plainte.



A signaler que les deux hommes se sont rencontrés la veille, dans l’hôtel où loge Wade, certainement pour trouver un compromis sur cette affaire qui avait pollué leurs relations. Pour rappel, lors d’une réunion du Comité directeur de son parti, le secrétaire général du Pds avait soutenu avoir prêté de l’argent à Cheikh Amar, pour développer la mine de phosphate de Matam.



Il a ensuite accusé ce dernier de s’être servi de cet argent pour financer les campagnes de Macky Sall. Il s’en est suivi plus tard une plainte contre Cheikh Amar, lequel a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.















Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos