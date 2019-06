Me Wade soutient la plateforme " Aar li nu bokk"

L’ancien Président Wade va participer à la prochaine manifestation de «Aar Li Ñu Bokk». La révélation est faite, hier, par le leader du mouvement «Leraal Askan Wi», Oumar Faye, lors du deuxième rassemblement de cette plateforme.



«Me Abdoulaye Wade sera présent, vendredi prochain, aux côtés des forces vives de la Nation, pour exiger la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz», a-t-il déclaré.

