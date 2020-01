Me Yérim Thiam, avocat de l’Etat : « La Cour suprême a fait son travail »

Avocat de l’Etat du Sénégal dans l’affaire Tahibou Ndiaye et Cie, Me Yérim Thiam dit ne pas être surpris par la décision rendue, ce jeudi, par la Cour suprême. « La cour a fait son travail, les avocats de Tahibou Ndiaye et nous aussi avons fait notre travail. Nous sommes satisfaits de ce jugement mais je n’ai pas été surpris par cette décision parce que le juge de la Crei, Henry Grégoire Diop, avait bien motivé sa décision sur 150 pages. Moi, je ne peux pas comprendre qu’on prend indûment à l’Etat des biens et dire qu’il faut ‘’qu’on en laisse à mes héritiers’’. Cela n’est pas sérieux », a-t-il lancé.



Le Cour suprême a rejeté toutes les requêtes introduites par les avocats de Tahibou Ndiaye.

