Mécénat : Baba Maal, ambassadeur pour la cause du Fouta Baba Maal vient d’être désigné ambassadeur pour la cause du Fouta. L’Association « FODDE FOUTA » (Servir le Fouta) convie à la cérémonie d’élévation de l’artiste-chanteur et auteur-compositeur au titre d’Ambassadeur pour la solidarité et le développement du Fouta.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Novembre 2018 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos La cérémonie sera présidée par le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla, en présence de personnalités du Fouta dont le colonel Birane Wane.



« FODDE FOUTA », qui œuvre contre la pauvreté, mène des actions pour aider les populations. Dans le cadre de ses actions, l’association distribue des bourses et des ordinateurs aux élèves à travers la promotion de l’enseignement.



Plus de 10 mille arbres fruitiers ont été plantés dans le département de Podor (5 mille) et la région de Matam (5 mille) pour la promotion de l’Environnement.



Pourquoi Baba Maal ?



« Parce que nous estimons qu’il a beaucoup oeuvré pour le développement du Fouta, renseigne le service de communication, contacté par emedia.sn. C’est un artiste qui anime beaucoup de concerts en faveur des associations villageoises. Et l’argent de ces concerts sert à construire des cases de santé, entre autres, actions. C’est quelqu’un également qui sensibilise beaucoup sur les questions de l’excision, l’environnement, la santé de la femme, etc. Il mérite donc d’être récompensé pour service rendu pour la cause du Fouta et du Sénégal en général.»



L’artiste est déjà vice-président de l’Association, fonction qu’il a acceptée d’occuper cette année.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook