Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes du Sénégal décrètent une grève de 48 heures Le Collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes en spécialisation Sénégal (COMES) invite tous les Docteur en spécialisation (D.E.S.) à observer le mot d'ordre de grève de 48 heures prévue pour le mardi 26 Avril 2022 et le mercredi 27 Avril 2022.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué rendu public par le collectif, ils indiquent que le service minimum (gardes programmés, les urgences, soins des malades hospitalisés...) sera assuré.



Ainsi, le COMES invite les autorités à faire un "diagnostic exhaustif des problèmes du système de santé et à apporter les solutions adéquates et pérennes au bénéfice des populations."

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook