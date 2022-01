Média : Lancement de la plateforme We Are Tech

Pour couvrir au quotidien ce bouleversement, informe un communiqué de presse, l'Agence Ecofin lance une nouvelle plateforme nommée WeAreTech.Africa avec le soutien du groupe Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation numérique dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient.



«L'ambition de We Are Tech est de mettre en lumière l'impact de la technologie sur le développement humain et la croissance économique, les investissements des gouvernements africains dans la digitalisation, les acteurs locaux et internationaux au cœur de ce changement profond, le bouillonnement d'innovations adressées aux défis et réalités propres au continent», annonce Muriel Edjo, journaliste bien connu des lecteurs d'Ecofin, en charge de la direction éditoriale du titre.



Sur « We Are Tech ! », ajoute la même source, toute l'actualité est ventilée dans les différents secteurs d'innovation : e-commerce, e-admin, fintech, agritech, healthtech, etc. Le média spécialisé comprend également une partie « Tech Stars » qui constituera, au fil des jours, le who's who de la tech africaine. S'ajoute une partie hebdomadaire, composée de dossiers et de reportages vidéo.



Pour Idriss Linge, rédacteur en chef de l'Agence Ecofin, « _La digitalisation, bien pensée et mise en œuvre, a le pouvoir d'accélérer le développement socioéconomique du continent à travers l'amélioration de la productivité, de l'emploi, du bien-être social, de la croissance économique. Nous devons tous contribuer à cette dynamique.»



