Medias - Infrastructures : "L'Etat a un projet pour doter l'APS d'un siège", Ousseynou Dieng

"Aujourd'hui, le principal problème de l'APS, c'est d'avoir un siège digne de ce nom. Le chef de l'Etat a doté la RTS (radio télévision sénégalaise) d'un siège d'un montant de 33 milliards FCfa, qui sera probablement inauguré en octobre. Et suivra l'APS. Aujourd'hui, il y a un projet pour doter l'APS d'un siège digne de ce nom, à l'image des autres agences de presse du monde ", a-t-il notamment déclaré.



M. Dieng présidait l’ouverture à Saly Portudal (Mbour), des travaux d’un atelier axé sur le thème: ‘’Les défis d’une agence de presse face à la transformation digitale et d’un nouveau modèle économique d’une agence de presse’’. La rencontre est organisée par l’APS, pour discuter essentiellement sur le top management de l’entreprise et sur les enjeux de l’heure.



La cérémonie officielle de ce séminaire qui se poursuit jusqu’à dimanche, a enregistré la présence du président du Conseil d’administration de la SN-APS, Pr. Moustapha Samb.



" Le ministre de la Communication est très sensible à doter le pôle public de l'information, que ce soit l'APS, Le Soleil et la RTS, de moyens suffisants pour faire face au contexte actuel de l'information, marquée par la désinformation et par l'avènement des nouvelles techniques de l'information et de la communication ", a dit M. Dieng.



Selon lui, " l'Etat compte aujourd'hui sur des instruments comme l'APS, pour promouvoir ses politiques publiques ".



" Nous avons besoin des outils comme l'APS, qui a une force de donner une information crédible et fiable. L'APS est un outil extrêmement important pour servir le fil en matière d'informations ", a ajouté, le directeur de la Communication.



Il a dit que l'Etat du Sénégal a ‘’ aujourd'hui, l'ambition de doter l'APS de moyens, pour qu'elle soit présente sur les 46 départements, de manière à promouvoir tout ce qui est politique publique de développement et à contribuer au pluralisme de l'information ".