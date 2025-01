Médias / Interdit d’accès à la Maison de la Presse: Le Cdeps donne rendez-vous à la presse, mercredi prochain Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (Cdeps) a convoqué un point de presse ce lundi 20 janvier 2025, à la Maison de la Presse Babacar Touré. Mais la rencontre a dû se tenir en dehors de l’édifice. Un état de fait qu’ils dénoncent et prévoient une autre rencontre mercredi prochain. "S lesoleil.n"

Le point de presse qui a comme ordre du jour la crise du secteur des médias depuis l’avènement de la troisième alternance politique, survenue au Sénégal en mars 2024, n’a pas pu se tenir à l’intérieur de la Maison de la Presse, lieu de la rencontre. Les membres du patronat n’ont pu accéder aux locaux.



« C’est la première fois que l’on refuse l’accès de la Maison de la Presse à des journalistes. Cette réaction a une connotation purement politique », a dénoncé Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne de télévision privée 7TV, devant une pléthore de journalistes.



La journaliste a tenu à rappeler que cet édifice est exclusivement dédié aux activités de la presse et des journalistes de tous bords, y compris la presse privée. « C’est de la petitesse. Il est important de ne pas politiser certaines structures », soutient-elle.



« Le Président Diomaye n’a pas intérêt à une presse critique. Car c’est la presse qui informe le citoyen, sans aucune prise de position. C’est ce qui fait peur au régime. Et ce nouveau régime pense qu’il peut tuer la presse privée et créer une nouvelle presse. C’est dans ce sens qu’on nous met des bâtons dans les roues », a dénoncé Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (Cdeps).



Et d’ajouter : « nous ne sommes pas des hommes politiques. Ce qui nous intéresse est une presse libre, indépendante et viable économiquement. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain à 11h, à la Maison de la Presse, pour une conférence de presse ».



