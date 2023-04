Médias : L'APS lance son magazine 'Vitrine' et sa nouvelle plateforme digitale La Direction générale de l'Agence de presse sénégalaise a procédé samedi, au lancement officiel de son magazine d'informations intitulé "Vitrine" et de la nouvelle plate-forme digitale de l'agence publique sénégalaise de l'information.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 18:35

La cérémonie organisée à la Maison de la presse, a été présidée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Moussa Bocar Thiam. Elle a enregistré la présence d'anciens de l'APS, notamment des Directeurs généraux.



‘’ C’est une journée de joie pour les agents de l’Agence presse sénégalaise. On a pris les rênes de la direction générale, il y a 4 mois. On a engagé des réformes avec nos équipes et notre ministère de tutelle. Aujourd’hui, ces réformes sont en train de porter leurs fruits ‘’, a déclaré, Thierno Amadou Sy, Directeur général de l’APS.



‘’ On a voulu repositionner l’Agence de presse sénégalaise, diversifier nos produits, pour que l’APS soit plus dynamique, soit comme les autres agences du monde. Je pense que nous sommes sur la bonne voie ’’, a-t-il ajouté.



Pour Thierno Amadou Sy, le premier numéro de ‘’Vitrine du Sénégal’’ regorge des thématiques qui peuvent intéresser les Sénégalais, la diaspora et le monde.



S’adressant aux médias, le Directeur général a assuré que l’Agence de presse sénégalaise restera plus que jamais ouverte et disponible pour jouer pleinement son rôle de grossiste de l’information.



Il a remercié également les directeurs, les chefs de service, le reporters et l’ensemble de ses collaborateurs, qui œuvrent pour rendre l’APS plus dynamique.



