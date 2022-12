Médias: Le Cesti célèbre son premier docteur

Jusqu’ici les docteurs en sciences de l’information et de la communication venaient d’une approche classique, notamment une formation dans les universités européennes et américaines. D’ailleurs les rares journalistes devenus des docteurs en sciences de l’information et de la communication avaient aussi suivi cette même approche classique en partant à l’extérieur pour revenir avec un doctorat.



Ce jeudi 08 décembre 2022marque une rupture historique puisque le Cesti a délivré son premier doctorat en sciences de l’information et de la communication. L’ancien journaliste au Soleil, Abdou Diaw, a soutenu brillamment avec une mention Très Honorable une thèse sur le thème : « Modèle économique et transformation des entreprises de presse écrite au Sénégal : Etude comparative des processus d’adaptation dans l’écosystème du numérique (les exemples du Soleil et de l’Observateur) » Abdou Diaw est d’ailleurs largement revenu sur le choix d’un tel sujet. « Qu’il s’agisse du mode de collecte, de traitement, de diffusion et de distribution de l’information, tous ces maillons subissent d’importantes mutations dues à une forte percée des services du digital dans les médias au Sénégal», a-t-il déclaré. « Il est ressorti des résultats de nos travaux de recherches basés sur une approche méthodologique mixte qu’en dépit de ces changements, on observe que le modèle économique des deux entreprises de presse, objet de notre étude, n’a pas été fondamentalement remis en cause. Car ce modèle, qui repose essentiellement sur le triptyque : vente au numéro, publicité et aide à la presse, continue de résister (…) », a poursuivi le confrère.

LeTémoin