Medias : Le directeur général de l’Union des agences de presse de l’OCI en visite de travail à l’APS APS – Le directeur général de l’Union des agences de presse de l’Organisation de la coopération islamique (UNA), Mohammed Alyami, a effectué une visite de travail et de courtoisie à l’Agence de presse sénégalaise (APS), dimanche, en prélude à une réunion du Comité permanent de l’OCI pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC) prévue de lundi à mercredi, à Dakar.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Accompagné de deux de ses collaborateurs, M. Alyami s’est réjoui du ‘’dynamisme’’ de l’APS en insistant sur ‘’les opportunités qu’offre l’UNA aux agences de presse membres’’ en termes de soutien et […] de renforcement des compétences des journalistes’’.



Le directeur général de l’APS, Thierno Ahmadou Sy, l’a assuré de la disponibilité de l’Agence de presse sénégalaise à ‘’soutenir l’organisation de cet événement majeur’’, la session du COMIAC à Dakar



Il dit espérer une ‘’collaboration fructueuse’’ entre les deux organisations des médias.

En ce qui concerne l’événement, la réunion du COMIAC, l’APS va produire des contenus (photos, dépêches et vidéos) qu’elle mettra à la disposition de l’UNA, a assuré son directeur général.



Selon Mohammed Alyami, l’Union des agences de presse de l’Organisation de la coopération islamique se chargera de faire parvenir ces contenus à son réseau d’agences de presse, qui se trouvent dans 57 États membres de l’OCI.



‘’Les rapports d’activités du secrétariat général de l’OCI et de ses institutions spécialisées (information, culture, dialogue des civilisations, tourisme et jeunesse) seront examinés’’ lors de la rencontre du COMIAC à Dakar, affirme le site Internet de l’organisation.



‘’Des recommandations et des résolutions seront adoptées dans le but de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres de l’OCI dans ces domaines’’, ajoute l’institution chargée de coopération islamique.



