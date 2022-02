Medias : Leral.net, une montée en puissance

Au niveau du paysage médiatique sénégalais, le site internet Léral.net a fini de faire son trou. Lancé en 2008 par Dame Dieng, un informaticien tombé dans la soupe médiatique sans savoir comment, Léral.net est parvenu en près de 14 ans d’existence à devenir incontournable dans le paysage médiatique de notre pays. Grâce à son sens de l’innovation et son leadership, Dame Dieng est parvenu à s’orienter vers d’autres créneaux au-delà du site internet d’information. Les médias audiovisuels chauds comme la télé et la radio sur le net sont les derniers actes posés par le phénomène Dame Dieng. Il vient d’effectuer la mise On Air du dernier né du Groupe Leral Médias Radio Leral disponible sur la 96.1



à Dakar / 100.4 à Kaolack / 87.8 à Touba et Mbacké / 93.1 à Ziguinchor. Leral Tv est également présente partout sur Canal 8 Tv d’Orange, Canal 33 de la Tnt, sur le Satellite Eutelsat de Dakar à Madagascar, sur tous les réseaux câblés, sans oublier la firme LG qui a incorporé Leral TV dans toutes Télévisions importées vers L’Afrique…L’application Leral TV est téléchargeable gratuitement sur les Smart- Tv et les Smartphones. En tout cas, tous nos succès accompagnent Dame Dieng dans son expansion continentale et, bientôt, planétaire. C’est, du moins, tout le bien qu’on lui souhaite !

Le Témoin