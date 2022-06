Médias et Plateformes en ligne: Dakar et Paris échangent sur les nouveaux défis de la Régulation Les Institutions sénégalaise et française de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et des Médias (ARCOM) se rencontrent les 23 et 24 juin 2022 à Dakar, pour des échanges sur leurs missions. Ces dernières s’inscrivent dans un contexte globalisé avec une part croissante prise par les services audiovisuels et les plateformes transnationales de partage en ligne.

Le Président Babacar Diagne et son homologue, M Roch-Olivier Maistre, Président de l'Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique (France), qui est attendu à Dakar ce jeudi, vont identifier durant les travaux, des axes de coopération et de partage d'expérience entre les deux Institutions.



L’occasion sera également saisie par les deux parties pour échanger sur la préparation de la 7e Conférence des Présidents du Réseau Francophone des Régulateurs de Médias (REFRAM). Ces assises qui se tiendront à Paris les 6 et 7 octobre 2022 connaitront de la candidature du Sénégal à la vice-présidence dudit Réseau.





