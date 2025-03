Médias et Police nationale : Avec le CORED et la CDP, un dialogue ouvert sur l’éthique journalistique Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias-CORED, en partenariat avec la Police nationale et l’association Article 19, a tenu, hier mercredi 19 mars 2025, un panel intitulé « Cas d’école », à l’auditorium de la Maison de la Presse Babacar Touré.

Placé sous le thème « Traitement de l’information sur la Police nationale : parole aux acteurs », cet événement a réuni journalistes, experts et représentants institutionnels, afin de débattre des enjeux liés à l’éthique médiatique et aux droits humains dans la couverture des activités policières.



Parmi les intervenants, Justin Oumar Bamahossovi, juriste à la Commission de Protection des Données Personnelles-CDP, a rappelé l’importance de la loi dans la protection des individus, en particulier face à la diffusion d’informations sensibles. Le professeur Yaya Bodian, Boury Sock et Julien Ngane Ndour, ont également partagé leurs analyses sur les défis d’un journalisme responsable et informé.



Modéré par Racky Noëlle Wane, ce panel a vu la participation de figures institutionnelles telles que Abdoul Wahabou Sall, Babacar Touré Sambou Biagui et Mamadou Thior.



Cette initiative, qui s’inscrit dans un cycle de dialogues périodiques, vise à renforcer la collaboration entre médias et institutions, pour une information équilibrée et respectueuse des principes déontologiques.



