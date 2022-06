Médiation réussie de JAMRA à L'UCG : un accord trouvé pour la réintégration de tous les grévistes licenciés en février dernier !

Communiqué : Ils étaient une quarantaine à avoir été licenciés, depuis trois mois, de UCG (Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides). Étant sous CDD (contrat à durée déterminée), ils avaient commis l'imprudence d'abandonner leurs postes de travail pour aller en grève, arguant que leurs salaires du mois de février avait été "tronqués".



Ignorant sans doute qu'ils n'étaient pas des travailleurs soumis au régime de la "mensualisation". Et qu'en leur qualité de travailleurs "journaliers" (rémunérés par jour travaillé), ils ne pouvaient par conséquent pas prétendre, en ce mois de février de 28 jours, à un salaire brut égal à ceux des autres mois, à 30 ou 31 jours.



Mieux (ou pire) ils avaient sans coup férir rué dans les brancards, après avoir ameuter la presse, en organisant un sit-in de protestation devant la direction de l'UCG. Faisant ainsi fi des règles bien établies par le Code du Travail et la Convention collective interprofessionnelle, en matière de gestion de conflits individuels et collectifs du Travail.



Il n'en fallut pas plus pour que le couperet tombât : la direction, mise devant le fait accompli, mit immédiatement un terme à leurs contrats temporaires, pour éviter que cette bravade inopportune ne fasse des émules, dans les rangs des 10 mille travailleurs de l'UCG.



JAMRA fut sollicitée par les intéressés eux-mêmes pour offrir ses bons offices. Après leur avoir démontré pourquoi aux yeux de la loi du travail ils étaient fautifs, JAMRA ne s'en rapprocha pas moins de la direction de l'UCG pour, ni plus ni moins, solliciter sa Clémence.



Notons que l'UCG aura entre-temps changé de statut, suite à l'adoption, par l'Assemblée nationale, le jeudi 05 mai 2022, d'une loi autorisant sa mutation en société nationale, pour devenir la SONAGED (Société nationale de gestion intégrée des déchets).



Après trois mois de "ñiaane ndiék" et de conciliabules, ce n'est que ce mercredi 22 juin 2022 que le Coordonnateur de l'ex-UCG, devenu l'actuel DG de la SONAGED, M. Mass Thiam, accéda enfin à la requête de l'Ong Islamique JAMRA.



LE DG de la SONAGED a fait preuve d'une louable Mansuétude, surtout en cette période des vaches maigres caractérisant le marché de l'emploi, en décidant d'autoriser la reprise de service de tous ces agents, restés trois mois dans le désarroi.



JAMRA remercie le DG de la Sonaged d'avoir bien voulu nous inviter à la symbolique rencontre de réconciliation avec les "meneurs de grève", ce mercredi 22 juin, au siège de l'UCG, sis à la Cité Keur-Gorgui. En présence des responsables administratifs et techniques de l'entreprise.



JAMRA Salue cette bienveillante décision de la direction, portant Réintégration Des 40 Travailleurs Licenciés. Et d'avoir surtout autorisé, "à titre exceptionnel", que leur reprise de service soit "actée au 1er juin, avec pointage total des jours du mois de juin".



Ce qui leur permettra de percevoir l'intégralité de leurs salaires, à la fin de ce mois de juin.



Une aubaine inespérée en cette veille de Aïd-el-Kébir !

Yalna jamm yagg.

(JAMRA).