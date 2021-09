Médina/ Apr investit Seydou Guèye, Cheikh Ba attend: Bby se déchire Avant la bataille entre la majorité et l’opposition, c’est d’abord celle de la candidature de « Benno Bokk Yaakaar » qui ne sera pas de tout repos pour Macky Sall à la Médina. Une “Assemblée générale de l’Apr de la Médina a investi par acclamation Seydou Guèye, coordonnateur du Parti dans la commune, candidat à la candidature de Benno Médina ce lundi 13 septembre”.

Une réunion, tenue au siège du Parti “Keur Macky” avec “une présence massive des responsables, jeunes, femmes, cadres et du troisième âge” a validé la candidature de Seydou Guèye.



Le document indique que le parti présidentiel dans cette commune a adopté cette résolution en se fondant sur sa qualité de “candidat naturel”. Et d’ajouter : “Cette résolution vient endosser la déclaration personnelle du ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, déjà annoncée par lui-même, dans les médias”.



Seydou Guèye qui appelle alors ses camarades à “la mobilisation” et “l’unité des forces du camp présidentiel” devra faire face à son camarade de parti Cheikh ahmed Tidiane Ba qui, lui aussi, veut succéder à Bamba Fall.



Ce sera d’ailleurs, une guerre des déclarations de candidature à la Mairie de Médina. Et, au lendemain de l’investiture de Seydou Guèye, une conférence de presse de la cellule d’appui pour le triomphe du Benno (Catb) présidée par Cheikh Tidiane Ba est annoncée pour le jeudi 16 septembre.





