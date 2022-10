Médina : Arrestation d’un dealer et d’un consommateur de chanvre indien Dans le cadre de sa croisade contre le trafic de drogue, la police de Médina a interpellé un dealer nommé W. C. Diouf avec 150 grammes et 01 cornet de chanvre indien.

Habitant à la rue 25x30, le mis en cause est tombé dans les filets des hommes du Commissaire Abdou Sarr à la Rue 27 au cours d’une patrouille. Conduit à la police, il a été déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien, nous informe « L’As ».



Adepte du chanvre indien, B. Ba a eu la malchance de tomber sur une patrouille policière devant un bar de la Médina. Les limiers ont trouvé par devers lui deux cornets. Jeté dans le panier à salades, B. Ba a été présenté au procureur pour détention aux fins d’usage de chanvre indien.



