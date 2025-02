Une décision sans précédent a été prise lors de la réunion du C,omité de développement sanitaire du Poste de santé de Medina Baye à Kaolack. Alors que la communauté s’attendait à une élection du nouveau bureau pour la gestion du poste de santé, opposant le trésorier sortant Alpha Aliou Niass à Serigne Aliou Cissé Niang, président de l’Ansaroudine national, le Khalife général de Medina Baye, Mahi Niass, a fait le choix audacieux d’annuler le processus électoral, en faveur de la reconduction d’Alpha Aliou Niass, en tant que trésorier sortant.



Cette décision a été saluée par la communauté de Médina Baye, qui reconnaît en Alpha Aliou Niass, un homme de gestion irréprochable, un modèle d'intégrité et de dévouement envers le bien-être de la population. Son mandat en tant que trésorier a été marqué par des actions concrètes et une gestion transparente, qui ont permis l’amélioration notable des conditions de vie des habitants de Medina Baye, notamment au niveau de l’établissement sanitaire.



Le poste de trésorier n’a pas été seulement une fonction administrative pour Alpha Aliou Niass, mais un véritable engagement pour la santé de la communauté. Sous sa gestion, des financements ont été alloués de manière optimale aux différentes infrastructures et projets sanitaires. Le matériel médical a été amélioré, les conditions d’accueil des patients se sont nettement améliorées et des programmes de sensibilisation ont été mis en place pour éduquer la population sur les questions de santé. Les bénéficiaires de ces initiatives ne cessent de témoigner de l’impact positif que ses actions ont eu sur leur quotidien.



Le Khalife général Mahi Niass, dont la sagesse et la vision sont reconnues par tous, a ainsi pris la décision de reconduire Alpha Aliou Niass, sans qu’il soit nécessaire d’organiser de nouvelles élections. Ce geste témoigne de la confiance totale accordée à l’homme, qui, au-delà de ses compétences, incarne une éthique de travail et un sens du devoir sans faille. Le Khalife a mis en lumière le bilan positif d’Alpha Aliou Niass, une gestion qui a contribué à l’essor de l’établissement et à la satisfaction de la communauté.



De nombreux membres de la communauté de Medina Baye soulignent l’humilité et l’engagement constant de Niass, qui a toujours placé l’intérêt collectif au-dessus de tout. Sa capacité à gérer les fonds du Poste de santé avec rigueur et efficacité, a permis de développer des projets durables, renforçant ainsi le rôle crucial de l’établissement dans la promotion de la santé publique. En retour, la confiance du Khalife, accompagnée de son soutien total, témoigne de l’importance de cette gestion qui a fait ses preuves.



Dans une déclaration à la communauté, plusieurs leaders locaux ont exprimé leur gratitude envers Alpha Aliou Niass. « Son travail parle de lui-même. Il a su unir les différentes parties prenantes autour de projets communs et sa gestion a été un modèle de transparence. La reconduction de son mandat est une reconnaissance bien méritée », ont-ils déclaré.



Les membres du Comité de développement sanitaire, bien qu’ayant initialement prévu une élection, ont unanimement salué la sagesse de la décision du Khalife. « La santé de notre communauté est entre de bonnes mains, avec Alpha Aliou Niass. Sa reconduction est un gage de continuité et de stabilité pour notre établissement », ont ajouté les membres du comité.



La reconduction d’Alpha Aliou Niass en tant que trésorier du Poste de santé de Medina Baye, est bien plus qu’une simple réélection ; elle symbolise la reconnaissance d’une gestion exemplaire, soutenue par une communauté qui lui fait une confiance totale. Ce choix marque une nouvelle étape dans la consolidation des actions de santé dans la région, avec l’objectif clair de préserver et d’améliorer encore les acquis réalisés sous sa houlette.



Ainsi, à travers cette décision, c’est un message fort qui est envoyé : l’intégrité, le travail acharné et l’engagement envers la communauté, sont les valeurs fondamentales qui guideront le développement sanitaire de Médina Baye dans les années à venir.