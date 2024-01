Médina Baye : Amadou Bâ, Premier Ministre, chez Serigne Mahi Niass

A son arrivée, le Chef du Gouvernement a été chaleureusement accueilli par le Khalife Serigne Mahi Niass. Comme à l’accoutumée, il a été accueilli par un récital du Coran. Après les salutations d’usage de la famille et les doléances par rapport au Gamou de Taïba, le Premier Ministre a pris la parole.



Ainsi, Amadou Bâ a présenté son ziar ainsi que celui du Chef de l’Etat au Khalife. « Le Président aime les savants et vous en faites partie », a-t-il précisé. Il a rappelé que tout est parti de Taïba qui regorge d’histoire. Sur ce, le Premier Ministre a promis qu’il viendrait à Taïba Niassène.



Dans cette même veine, le Premier Ministre a rappelé les chantiers majeurs pour Médina Biaye, comme l’assainissement et les voiries. A la fin de son discours, il a sollicité des prières pour un Sénégal de paix et de stabilité.



Ensuite, c’est au tour du Khalife de prendre la parole. Il s’est réjoui de la visite du Premier Ministre et de toute sa délégation. Et, la cérémonie s’est terminée par une prière du Khalife.