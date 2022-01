Medina Baye - le cameramen du candidat “Andu Nawle And Ligguey’’ tabassé : Serigne Mboup accuse le camp “Rahma” et interpelle l’Etat La bastonnade infligée au caméraman du candidat de la coalition “ Andu Nawlé And Ligguey” Cheikh Cissé dans la journée du Mardi par un groupe de jeunes supposés appartenir au camp de Modou Ndiaye “Rahma” a plongé le candidat à la mairie de Kaolack Serigne Mboup dans tous ses états. Suite à son transfert dans une clinique de la place où il est en train de subir d’intenses soins, le candidat Serigne Mboup s’est aussitôt adressé à la presse.

Une occasion pour lui de pointer un doigt accusateur vers son adversaire direct Modou Ndiaye “Rahma” et d’interpeller les autorités administratives de la commune et la justice afin qu’elles s’impliquent d’urgence dans la campagne et veiller scrupuleusement sur la sécurité des personnes et leurs biens.



Pour le candidat de “Andu Nawlé And Ligguey c’est pour la seconde fois consécutive que de tels incidents viennent émailler cette campagne qui vient à peine de démarrer. Il y a moins de 48 h, le coordonnateur de leur coalition, a été attaqué chez lui par un militant de la coalition présidentielle avec une fausse arme à feu. La plainte que ce dernier a déposée n’a pas servi à grand-chose.



L’auteur des faits, après avoir reconnu son acte, n’a pas été inquiété. Ainsi devant une telle situation, Serigne Mboup estime que l’escalade de la violence se confirme de plus en plus dans la commune de Kaolack.



Si bien que le Président de la République, le ministre de l’Intérieur et routes les autorités doivent agir pour sécuriser les citoyens. Aussi, une opportunité pour le directeur exécutif de “Afrika Jom Center” Alioune Tine d’inviter au calme, à la retenue et d’interpeller l’Etat à intervenir pour garantir aux populations des élections apaisées, libres et transparentes.

Sud Quotidien



