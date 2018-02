Médina : Des cadres de l’APR chargent Seydou Guèye

«Son image ne passe pas. Il est distant des populations de la Médina. Nous ne voulons plus de lui en tant que coordonnateur de notre parti ici », a souligné Mbaye Aw, cadre Apr. Pour lui, le président du Parti, Macky Sall doit intervenir parce que l’Apr ne fonctionne plus.



«Les structures du parti (jeunes, cadres, femmes) existent mais ne se réunissent que pendant les campagnes électorales pour faire des caravanes et autres animations folkloriques ; la coalition Benno Bokk Yakaar n’existe qu’en période électorale ; La non implication des responsables jeunes et cadres dans les activités des instances départementales est une réalité; l’absence de collégialité dans la prise de décision impliquant la vie du parti est un fait réel; les engagements du coordinateur ne sont jamais respectés ; toutes les propositions de la cellule des Cadres pour animer le Parti restent sans suite ; ce qui ressemble fort bien à un manque de volonté des Responsables à la base », ont listé les cadres Apr de la Médina, en guerre contre le porte-parole de l’Apr.



« Au vu de cette situation qui, sans aucun doute nous mènera droit vers une nouvelle défaite de la coalition face à nos adversaires qui n’ont de mérite que d’avoir en face d’eux, des incapables, la structure des cadres de l’APR a décidé de s’ériger en sentinelle pour jouer pleinement son rôle de veille et d’alerte afin d’éviter une autre déconvenue pour les présidentielles de 2019 », avertissent-ils.



Ils promettent la reconstruction du Parti à la Médina. «A cet effet, nous irons vers une rencontre à laquelle participeront tous les cadres pour élaborer un plan d’actions de relance des activités du parti à la Médina. Nous réaffirmons notre ancrage dans BENNO et notre soutien indéfectible au Président de la République, M. Macky SALL », notent-ils.

Leral.net