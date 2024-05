Médina Fall frôle un drame : Plus 30 blessés dans une école suite au dérapage d’un véhicule Médina Fall, localité située dans la commune de Darou Khoudoss Mboro a frôlé le pire ce samedi ! Alors que les larmes ne tarissent pas encore suite aux accidents mortels enregistrés ces dernières semaines, une voiture ayant perdu ses freins a fini sa course dans une école causant plus d'une trentaine de blessés.

Selon un de nos confrères qui nous refile l’info, l'accident est survenu ce Samedi 04 mai 2024 semant une grosse panique .



La Croix rouge, première parmi les secouristes, indique que les blessés les plus graves ont été évacués à l'hôpital de Tivaouane, tandis que les moins touchés ont été pris en charge par le poste de santé du ledit lieu.



