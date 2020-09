Medina Kalamine Tourè: les populations réclament de l'eau de l’électricité, un poste de santé et une école ... Santhiou Ibrahima les uns mais très connu sous le nom Medina Kalamine Tourè, ses populations en marge de la visite du président Macky Sall a exprimé ses spouhaits à Leral.Tv. Parmi ses besoins prioritaires, ses habitants réclament de l’électricité, un poste de santé, de l’eau et une école ...

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos