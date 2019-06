Médina : Pour un homme, Dieyna et Adama se battent à coups de couteaux

Une violente bagarre a éclaté hier, dans l’après-midi, à la Médina rue 15×14. Pour une question de rivalité amoureuse, deux jeunes dames se sont battus à coups de couteaux pour un homme.



Selon certains témoignages, Dieyna et Adama s’étaient données rendez-vous sous un immeuble pour solder leurs comptes.



Au cours de la sanglante bagarre, l’une d’elle sera poignardée au dos et l’autre sera grièvement blessée au bras.



Les sapeurs-pompiers avertis, les deux adversaires ont été conduites à la structure sanitaire la plus proche, informe L’Observateur.

