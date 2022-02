Médina / Rama Samb, responsable «Sénégal-2035»: «Le détournement de nos fonds de campagne a fait perdre notre coalition» Une semaine après la défaite de sa coalition aux élections locales face au maire sortant Bamba Fall (Guem Sa Bopp), Mme Rama Samb est à la fois dégoûtée et frustrée par les coups bas qui ont miné ladite coalition. Numéro deux de « Sénégal-2035 » dans la commune de la Médina, Mme Rama Samb révèle que le détournement d’objectif des fonds de campagne électorale, a fait perdre sa liste dans cette commune populaire de la capitale. Extraits d’un entretien accordé au quotidien « Le Témoin ».

Le Témoin : Comment une responsable du Parti socialiste à Gibraltar comme Mme Rama Samb, a-t-elle pu battre campagne pour la coalition « Sénégal2035 » dirigée par Mame Mbaye Niang ?



Rama Samb : D’abord, permettez-moi de préciser que je suis toujours une militante et responsable du Parti socialiste (Ps) à Gibraltar. Et au niveau de ma base, j’ai tout donné au Ps, mais le Ps ne m’a rien donné !



Malheureusement, une formation politique qui n’a pas confiance en sa jeunesse que nous sommes, est une formation qui n’a pas confiance en son avenir.



C’est un triste constat qu’au sein du Ps, ce sont les mêmes vieilles têtes qui font tout et occupent tous les postes ! Le maire socialiste de la Médina, Bamba Fall en sait quelque chose puisque j’ai milité à ses côtés pendant des années.



Donc, à un moment donné, il me fallait faire un recul et suspendre mes activités politiques pour mieux aborder l’avenir avec confiance.

Heureusement que j’avais à mes côtés un mari exceptionnel qui n’a jamais cessé de m’encourager et me soutenir dans ces moments de déception et de trahison politique.



D’ailleurs, c’est dans cette période que mon grand frère, ami et conseiller, Doudou Diagne Diecko, m’a contactée pour que je l’aide à renforcer la coalition « Sénégal-2035 », en vue des élections locales. Et comme je ne peux rien refuser à l’honorable Doudou Diagne Diecko, j’ai accepté ! Car c’est un homme généreux, aux qualités humaines, sociales et politiques exceptionnelles. Durant ma courte carrière politique, je n’ai jamais vu un homme aussi bien, aussi honnête, fidèle et entier que Doudou Diagne Diecko.



A preuve, il m’a proposée à notre leader Mame Mbaye Niang, qui m’a investie comme numéro deux (n°2) sur la liste de la coalition « Sénégal2035 » pour la conquête de la commune de Médina. Malheureusement, la coalition avait investi Pape Momar Diop, un cadavre politique comme tête de liste.



Politiquement limité, cet homme aux manœuvres louches, a fait perdre notre coalition. Dieu sait que nous étions très engagés et déterminés, mes camarades et moi, pour gagner la Médina. Car la coalition Guem Sa Bopp, dirigée par le maire sortant Bamba Fall, et celle de Benno Bokk Yakaar (Bby) de Cheikh Bâ, ne pesaient pas politiquement lourd.



La preuve, Bamba Fall avait déclaré à ceux qui ne comptaient pas voter pour lui, d’aller voter Pape Momar Diop. C’est une invite louche et paradoxale !



Cette collusion douteuse entre Bamba Fall et Pape Momar Diop, dans laquelle beaucoup ont vu un double jeu, a fait perdre beaucoup de voix à notre coalition. Rien que cela prouve que le maire sortant Bamba Fall n’est plus le mastodonte socialiste qui faisait peur !



Donc qu’est-ce qui a fait perdre Sénégal 2035 dans votre commune ?



Le manque d’animation politique et l’absence de communication ! Car il y avait tout au niveau de la coalition Sénégal-2035, sauf une campagne électorale proprement dite. Au passage, permettez-moi de remercier et féliciter notre mentor Mame Mbaye Niang ou le porte-étendard de la coalition Sénégal 2035.



Car, c’est à travers ces élections locales 2022 que je me suis rendu compte que Mame Mbaye Niang est un vrai leader politique. Un homme politiquement très engagé et trop honnête, qui fait ce qu’il dit ; et qui dit ce qu’il fait ! Vous savez, en politique, le leadership ne naît pas d’un pouvoir mais d’une reconnaissance, d’une confiance à l’endroit des militants.



Et en toute confiance, Mame Mbaye Niang a misé sur ses responsables et militants, en débloquant d’énormes moyens qui devaient nous permettre de battre campagne. Dommage que ces moyens financiers estimés à près de 7 millions Cfa pour la Médina, ont été détournés de leur objectif par Pape Momar Diop, qui était la tête de liste de Sénégal 2035 au niveau de la Médina.



Je pèse bien mes mots, Pape Momar Diop a détourné les fonds de campagne de leur objectif, oui de leur objectif. En ma qualité de responsable politique et numéro deux (No 2) de notre liste, j’avais toutes les peines du monde pour battre campagne et mobiliser mes militants, faute de moyens ! Parce que Pape Momar Diop n’a pas injecté les fonds reçus dans la campagne.



Alors que ces fonds devaient servir à faire des supports marketing tels que les affiches, les flyers, les banderoles ainsi qu’à organiser des animations électorales dans les coins et recoins de la Médina. Mais rien n’a été fait !



D’où les sentiments de frustration et de désolation ressentis et partagés au sein de toutes les bases de la coalition Sénégal 2035, dont l’excellent programme conçu et rédigé par Mame Mbaye Niang et Doudou Diagne Diecko fait l’unanimité. Malheureusement, je n’avais aucun support de sensibilisation et de communication pour présenter ce programme auprès des populations de la Médina, une commune regroupant plusieurs grands quartiers. Pape Momar Diop a certainement oublié que les mobilisations électorales et les animations politiques largement relayées aujourd’hui par les médias et les réseaux sociaux, occupent une part très importante dans une campagne locale aux enjeux multiples



Mame Mbaye Niang était-il au courant de ces dysfonctionnements ?



Là, je ne saurais vous le dire ! En tout cas, Mame Mbaye Niang a fait ce qu’il devait fair,e c’est-à-dire mettre des moyens financiers et logistiques à la disposition de Pape Momar Diop, en sa qualité de responsable et tête de liste. Lequel devait à son tour ventiler au niveau de la base, ce qui n’a pas été le cas….



Malgré tous ces dysfonctionnements mais aussi les transferts d’électeurs et autres irrégularités opérés ou perpétrés par les coalitions « Guem sa Bopp » de Bamba Fall et Benno Bokk Yakaar (Bby) de Cheikh Bâ, notre coalition Sénégal-2035 est arrivée en 4e position.



Et les rares candidats de Bby rescapés qui ont gagné à Dakar, ne l’ont pas fait avec la manière, alors qu’ils avaient tous les moyens logistiques et financiers pour écraser leurs adversaires, avec de très larges scores. Heureusement que le Président Macky Sall, très outillé et expérimenté en matière d’élections, sera en mesure d’analyser et de diagnostiquer les résultats de ces élections.



Bien qu’étant une militante du Parti socialiste de souche et de formation, je magnifie le fair-play et la grandeur du Président Macky Sall. Au sortir de ces élections où la mouvance présidentielle a perdu pas mal de communes à Dakar, le Président Macky Sall a encore étalé toute son élégance politique, en montrant qu’il est une chance pour le Sénégal, un pays stable et démocratique.



Peut-on dire qu’entre la socialiste Rama Samb et Sénégal-2035, c’est la fin d’un compagnonnage ?



Non ! Parce que la coalition Sénégal 2035 de Mame Mbaye Niang est devenue une véritable machine de guerre électorale. Car, lors de ces élections locales, Sénégal 2035 a prouvé qu’elle est en passe de devenir la première formation politique de Dakar et du reste du pays, avec des milliers de jeunes adhérents et militants engagés et déterminés pour s’imposer dans l’arène politique. Même si nous ne sommes pas encore des rois, nous sommes aujourd’hui des faiseurs de rois.



