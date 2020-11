Médina : Soupçonnant sa femme d’entretenir des relations avec son colocataire, il la bat à mort

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 09:30

Les faits se sont déroulés à la Médina. Un homme qui soupçonnait son épouse de le tromper avec son colocataire la battue à mort.



D’après le récit du journal Les Echos, outrée par les accusations d’infidélité par son mari, la victime décide de quitter le domicile conjugal.



« Ce que ne voulait pas l’époux jaloux. Alors ce dernier s’empare d’un bâton et la roua de coups jusqu’à la mort », lit-on.



Le mari meurtrier qui a été jugé hier risque 5 ans de prison et de travaux forcés. Il sera fixé sur son sort le 2 décembre prochain.

