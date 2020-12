Médina Yoro Foula : un violent choc fait deux morts A Médina Yoro Foula, s’est produit un accident de la circulation samedi dernier vers 20 h. C’était sur le tronçon Kolda - Fafacourou. Deux jeunes, qui étaient à bord d’une moto Jakarta, venaient de Médina Yoro Foula pour se rendre à Kolda. En roulant en vive allure, ils ont violemment percuté une charrette qui traversait la route. Deux personnes y ont perdu la vie. Un passager qui était sur la moto est mort sur le coup.

Le conducteur de la moto, gravement blessé, a été évacué à l’hôpital régional de Kolda où il a rendu l’âme hier, aux environs de 12 h passées. Il a été enterré ce mercredi dans son village natal.



Le charretier a été arrêté par la gendarmerie de Kolda, puis déféré ce lundi au parquet. Après son face-à-face avec le procureur de la République, il a été envoyé à la citadelle du silence où il attend d’être jugé par le tribunal de grande instance de Kolda pour homicide involontaire.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de cet accident. Mais selon les témoignages, la brutalité du choc a fait que les deux jeunes sont finalement décédés.



‘’Les deux jeunes qui étaient sur la moto roulaient à vive allure. Les charrettes circulent même la nuit. Or, elles n’ont pas de panneaux de signalisation qui permettent d’alerter les automobilistes et les motocyclistes’’, ont expliqué des témoins.

