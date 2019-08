Médina : pour un portable, il égorge son ami avec un tesson de bouteille Bamba, tapissier de son état, a été tué par son ami, C.D, lors d’une bagarre née d’une banale affaire de téléphone portable, dans la nuit du mercredi à Jeudi, entre les rues 41 et 43, à la Médina, selon L’AS.

C. D, qui a porté un coup de tesson à la gorge à son ami, l’a ensuite conduit à l'hôpital, mais Bamba succombera à ses blessures. Le meurtrier a tout de même réussi à prendre la fuite, ajoute le journal.



Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|



