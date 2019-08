Meeting "Sargal Macky Sall" à Kédougou: Les populations plaident pour l'accélération des programmes et projets destinés à la Région

Kédougou a renoué, le temps du week-end, avec la foule des grands jours. Le méga - meeting de remerciements dédié au Président de la République Macky Sall á l'initiative du ministre et Secrétaire d'État auprès du ministre de la justice, Garde des Sceaux, en charge des Droits humains et de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, a eu un franc succès.



Cette manifestation qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités du régime comme le Ministre de l'Agriculture Moussa Baldé, le Ministre Secrétaire d'Etat en charge du Réseau Ferroviaire Mayacine Camara, les députés Alioune Badara Diouf, El Hadji Mamadou Sall et des Maires et autres élus de la région, a été l’occasion pour les populations, de remercier le Chef de l'Etat d'avoir choisi leur fils (Mamadou Salif Sow) dans le gouvernement.



Après avoir listé les réalisations du régime pour leur terroir comme la construction du Pont de Fongolomi, le corridor Sénégal - Guinée, le désenclavement des Communes de Dimoboli et Fongolimi, le PUMA, le PUDC, la construction de la route Sakémata-Kédougou, la CMU, les Bourses de Sécurité Familiales, l'électrification, elles ont également mis le moment á profit, pour souhaiter l'accélération en mode fast - track d 'autres projets et programmes porteurs pour la région (infrastructures, politique d'emploi destinée aux jeunes, autonomisation des femmes, construction d'un hôpital pour Kédougou, etc.).



Par ailleurs, Mamadou Salif Sow s’est réjoui de l’unité des responsables locaux, qu'il a invités à poursuivre dans cette dynamique, pour le triomphe du parti aux prochaines batailles électorales







