Meeting d'Ousmane Sonko à Keur Massar: Un dispositif impressionnant de la Gendarmerie, quadrille la zone

Ousmane Sonko, le président de Pastef/Les Patriotes, est attendu à Keur Massar, où il doit présider un grand rassemblement, ce samedi 21 janvier 2023.



Avant la venue du leaders des Patriotes, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé, vers 9h, dans la zone où est prévue le « méga meeting », le terrain de l’Unité 2 des Parcelles Assainies. Cette même place qui avait abrité un meeting du Pastef, à l’issue duquel une militante et inconditionnelle de Sonko, du nom de Mariama Sagna, avait été assassinée, en octobre 2018, chez elle, vers 21h. Donc juste après le rassemblement auquel elle venait de prendre part, par des charretiers, informe "Sud Quotidien".



Plus d’une dizaine de fourgonnettes de transports de troupes remplis d’éléments, des véhicules blindés stationnés sur les principales voies menant au terrain de l’Unité 2, en face de la Maison des Femmes des Parcelles Assainies de Keur Massar, notamment sur la route des Niayes, à hauteur de la pharmacie 24h. Aussi des pick-up et autres petits véhicules de compagnie de Gendarmerie de Rufisque, font la ronde et même au-delà, jusque vers le croisement de Tivaouane Peulh.



Un déploiement qui créera un embouteillage monstre sur cette route principale qui mène vers le Lac Rose et que certains ne manqueront pas d’ironiser. " Tous les jours ou presque, les populations ici se plaignent de cas d’agressions, de meurtres dont le dernier en date remonte en début de semaine. Un vigile a été tué par des cambrioleurs au quartier Grand Médine à Ainoumadi. Où était tout ce dispositif pendant ce temps-là ? ".