Meeting du PS à Dahra/ Bounama Sall MNJS: « Personne ne détruira le parti… refusons de suivre ceux qui veulent déstabiliser ce pays »

La Direction du parti socialiste a dépêché une délégation de son bureau politique, dirigée par le Directeur de l’école du Parti Alioune Ndoye et composée entre autres d’Abdoulaye Wilane, député et Président du Conseil départemental de Kaffrine, Ousmane Faye, Juliette Zinga Hcct et divers SG de coordination du parti tous venus rehausses de leur Présence la cérémonie. Le jeune socialiste lors de sa prise de parole a exprimé sa fierté d’appartenir à ce parti. « Si J’ai décidé d’être socialiste c’est parce que je pense que le PS est le meilleur de tous les partis », dira-t-il. S’adressant à la jeunesse, il les a exhortés à défendre, « les réalisations énormes de l'État ».



« Je voudrais parler à cette jeunesse pour leur dire que celui qui les aime et celui qui construit des écoles, des infrastructures de qualité. Refusez de suivre ceux qui veulent déstabiliser ce pays », exhorte-t-il.



A ses camarades de parti d’un ton ferme, il fera savoir que « personne ne détruira le parti. C’est notre âme, notre source d’inspiration. Gardons intact le legs du feu SG du parti Ousmane Tanor Dieng ». Ce « Sargal » traduit une volonté de mobiliser et d’animer le parti. Il a fini par rendre hommage à Aminata Mbengue Ndiaye, en promettant d’être le bouclier et le principal levier sur lequel peut compter la SG, tout en promettant que le PS ira désormais, à la rencontre des populations pour remettre ce parti, dans le cœur des sénégalais.



Le Ministre Alioune Ndoye qui a prononcé le discours de la SGN du parti absente a dit tout l’estime que Aminata Mbengue porte au président du MNJS. Il a aussi magnifié ce genre d’initiative qui selon lui, « fait vivre le parti » et toutes les bases « doivent être remis en selle ». « Faire vivre notre parti c’est faire vivre Benno. On ne put pas être de Benno et être un bras caché », a conclu Alioune Ndoye.



A retenir, une forte délégation de la jeunesse socialiste a aussi, pris part à cette manifestation avec à sa tête le porte-parole Fakha Touré et Mme Khouredia Fall Sall, présidente des jeunesses féminines de Dakar.