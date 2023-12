Méga Foire de l'entrepreneuriat féminin de Yeleen: Le soutien inestimable du C50PN d'Abdoulaye Sylla, illumine les femmes sénégalaises Lors de la récente Méga Foire de l'Entrepreneuriat Féminin organisée par Yeeleen, le C50PN d'Abdoulaye Sylla a joué un rôle essentiel, apportant un soutien significatif à cet événement, célébrant l'esprit entrepreneurial des femmes sénégalaises. Derrière cette initiative remarquable, se trouve l'implication dévouée de Mamico, créatrice du groupe Facebook "Femme Chic" et son engagement quotidien envers l'autonomisation des femmes.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

Foire d'envergure nationale



Durant trois jours, la foire a accueilli des femmes entrepreneures talentueuses, venant de toutes les régions du Sénégal. L'événement a été un véritable melting-pot de créativité, mettant en lumière une multitude de produits, allant de la mode à la décoration intérieure, en passant par des bijoux exquis, des délices gastronomiques, des épices authentiques et bien plus encore.



Soutien conséquent aux femmes entrepreneures



Le C50PN, porté par Abdoulaye Sylla, a démontré un engagement fort envers le développement économique des femmes. En apportant un soutien substantiel à la foire, le C50PN a créé une plateforme où les femmes entrepreneures ont pu présenter leurs créations, étendre leur portée et saisir de nouvelles opportunités commerciales.



Valorisation du contenu local et de la créativité



La vision du C50PN en faveur du contenu local, a été au cœur de la foire. Les stands mettant en avant des produits authentiques sénégalais, ont captivé l'attention, soulignant l'importance de promouvoir la production locale pour stimuler l'économie.



Une foire inclusive au-delà des frontières



La Méga Foire a été une occasion d'unité, rassemblant même des femmes entrepreneures sénégalaises de la diaspora en France. Cette ouverture à la diversité a créé des opportunités uniques, de collaboration et d'échanges entre les femmes entrepreneures du Sénégal et de la sous-région.



Divertissement et influence culturelle



Au-delà des activités commerciales, la foire a offert des moments de divertissement grâce à un concert envoûtant animé par Mia Guissé, Bass Thioung, Safari et Dieyna Baldé, ainsi qu'un spectacle comique de l’artiste connu sous le nom « Engagé ». La présence d'influenceurs a considérablement amplifié la portée de l'événement, mettant en lumière le travail acharné des femmes entrepreneures.



Hommage à Mamico, une force motrice au quotidien



Enfin, un hommage spécial a été rendu à Mamico, la force motrice derrière le groupe "Femme Chic", qui œuvre chaque jour pour l'autonomisation des femmes. Son dévouement a contribué de manière significative, au succès de la foire et à la mise en lumière du talent féminin.



Un pas vers l'autonomisation économique féminine



La Méga Foire de l'Entrepreneuriat Féminin, soutenue par le C50PN d'Abdoulaye Sylla, n'est pas simplement un événement commercial, mais une déclaration d'engagement envers l'autonomisation économique des femmes. C'est une étape importante vers un avenir où l'entrepreneuriat féminin jouera un rôle central dans le développement du Sénégal.



















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook