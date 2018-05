Meilleur tacleur de la Premier League : Gana Guèye détrône Ngolo Kanté

Son caractère dans un terrain et ses tacles ravageurs ont fait de Gana Guèye un des joueurs les plus craints par ses adversaires en Premier League.



Et s’il a été classé second la saison écoulée dans le classement des «tacleurs» de la Premier League derrière Ngolo Kanté, le Sénégalais a pris sa revanche sur ce dernier. Gana Guèye avec ses 113 tacles à trois journées de la fin du championnat passe devant le milieu de terrain de Chelsea (104). Seulement, le Sénégalais est devancé par le joueur de Leicester, Wilfred Ndidi (138). Un classement qui pourrait connaître des changements au soir de la 38e journée de Premier League.



Cependant, Gana Guèye est plus propre dans ses tacles que Ndidi. Il commet rarement de fautes quand il déclenche un tacle. D’autant que seuls 42 sur 113 tacles ont été sanctionnés par les arbitres. Alors que le leader du classement a commis 60 fautes sur 138 tacles effectués.

Source http://www.footplus.news