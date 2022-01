Meilleure banque de trésorerie et de cash management au Sénégal : La Bicis lauréate du prix de Global Finance

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Janvier 2022 à 00:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Bicis, cette distinction remarquable est le fruit d’une dynamique commerciale marquée par une meilleure proximité avec les clients, un bon suivi des indicateurs de l’activité et surtout une parfaite synergie entre les équipes Corporate, Capital Markets et le Back-Office Commerce International (BOCI).



« Au nom de nombreux clients satisfaits par nos prestations, je leur adresse toutes les félicitations », a souligné M. Bernard Levie, Directeur général de la Bicis.



D’après le communiqué de la Bicis, les gagnants ont été choisis dans 77 pays en Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Amérique du Nord, et par région des États-Unis.



A l’en croire, une variété de critères a été prise en compte, notamment : la rentabilité, la part de marché et la portée, le service client, les prix compétitifs, l’innovation des produits et la mesure dans laquelle les prestataires dans les activités de trésorerie et de Cash Management ont réussi à se différencier de leurs concurrents autour de la fourniture de services de base.



« Nos prix récompensent les organisations qui ont le mieux servi leurs clients dans une crise sans précédent et en continu », a déclaré Joseph D. Giarraputo, éditeur et Directeur éditorial de Global Finance.



Bassirou MBAYE







Source : Le magazine d’informations économiques et financières, Global Finance, a primé la BICIS dans la catégorie Meilleures banques de Trésorerie et de Cash Management pour le Sénégal. C’était à l’occasion de l’édition 2022 de son classement annuel.Source : https://www.lejecos.com/Meilleure-banque-de-tresor...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook