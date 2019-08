Meilleurs buteurs en 2019 : Sadio Mané dans le Top 3 ! Qui aurait misé sur la présence de Sadio Mané, à cet instant précis, dans le top 3 du classement des meilleurs buteurs de l’année civile 2019 ? Pas grand monde, d’autant plus que les capacités de buteur du Sénégalais n’étaient pas connues de tous. Mais durant l’année 2019, Sadio Mané a étonné et éblouit son monde.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Avec 21 buts inscrits en 2019, il talonne Messi (33 buts) et Mbappé (26 buts), mais se place devant des joueurs comme Suarez ou encore Cristiano Ronaldo.



Cependant, il reste 5 mois dans l’année et le Sénégalais pourra un peu plus soigner ses stats et se positionner de plus en plus comme un candidat sérieux pour le Ballon d’or mondial.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos