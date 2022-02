Meilleurs joueurs du continent : 4 Sénégalais dans le 11 type africain Au total, quatre Lions sont dans le Onze type africain dévoilé ce lundi, par la Confédération africaine de football (Can). Il s’agit de Sadio Mané, Édouard Mendy, Saliou Ciss et Nampalys Mendy.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Sur les remplaçants, il y a aussi Kalidou Koulibaly et Famara Diédhiou. A noter que les Egyptiens Mohamed Salah, M. Abdelmonem et M. Elneny sont parmi le Onze africain.



En pointe, il y a naturellement le Camerounais Vincent Aboubakar, par ailleurs meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations.



Deux joueurs burkinabè sont également dans ce cercle restreint. Il s’agit du défenseur Edmond Tapsoba et de l’ailier Ibrahim Blati Touré.

Rewmi



