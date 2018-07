Menacé d’arrestation pour une dette de 8 millions F Cfa : un commerçant se donne la mort devant les gendarmes

L’affaire est sur toutes les lèvres à Dahra et suscite les commentaires les plus fous. En effet, un commerçant répondant au nom de Khadim Guèye s’est donné la mort, ce mercredi. Les faits se sont déroulés, devant les gendarmes.



Selon les confidences faites à Actusen.sn, la victime devait 8 millions de francs Cfa à une personne dans la Cité religieuse de Touba et s’est réfugiée à Dahra.



Décidé de ne pas laisser filer le commerçant, l’homme, qui tenait, coûte que coûte, à recouvrer ses sous, s’est lancé à la recherche de Khadim Sylla. Après quelques six mois, il parvient à le localiser dans la Commune de Dahra.



C’est par la suite qu’il a alerté la gendarmerie. Les hommes du commandant de Brigade Abdou Aziz Kandji se sont déportés, illico presto, en compagnie du plaignant, au domicile de Khadim Sylla. A l’arrivée à la maison, le plaignant a pointé du doigt Khadim Sylla, en l’accusant de rester lui devoir 8 millions F Cfa.



Se sentant vexé, ce dernier s’est emparé d’un couteau puis s’est donné la mort. D’après les confidences faites à Actusen.sn, le défunt était marié et vivait comme si de rien n’était à Dahra.











Actusen.sn