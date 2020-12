Menacé de citation directe par Mimi Touré, Toussaint Manga maintient ses propos: «J’assume tout ce que j’ai dit et je n’ai pas à me cacher derrière quoi que ce soit» Le député Toussaint Manga ne compte pas se cacher derrière son immunité parlementaire, pour ne pas répondre à la Justice, si jamais Aminata Touré décide de le poursuivre. D’après "SourceA" dans sa livraison de ce samedi, le député, qui dit maintenir ses propos, rassure qu’il n’est pas le seul à être au courant de l’existence de cet immeuble.



Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020 à 11:24 | | 1 commentaire(s)|

« Je sais de quoi je parle, l’Etat le sait, tout le monde le sait et je ne suis pas le seul à le dire et je maintiens mes propos devant l’Hémicycle », a persisté Toussaint Manga, joint par téléphone par nos confrères de "SourceA".



Sur la citation directe que brandit l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, le député s’est voulu très clair et dit assumer sa déclaration. « Elle connaît la procédure et elle la connaît mieux que moi. J’assume tout ce que j’ai dit et je n’ai pas à me cacher derrière quoi que ce soit », a-t-il fait savoir, non sans manquer de préciser qu’il attend la citation directe.











Actusen.sn





