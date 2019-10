Menace de grève des grossistes répartiteurs : le Sénégal risque une rupture totale de médicaments Les quatre grossistes répartiteurs pharmaceutiques, spécialisés dans l’importation de médicaments au Sénégal, menacent d'arrêter leur activité.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 08:49

Source A et L’Observateur révèlent un différend avec la Douane, portant sur l'introduction de médicaments d'une valeur de 38 milliards.

Les soldats de l’économie reprochent aux grossistes d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation sur le marché en vigueur.

Dans tous les cas, selon le directeur de la Pharmacie et du médicament, Pr Yérim Mbagnick Diop, cité par L’Observateur, « si les grossistes arrêtent leurs importations, des personnes vont mourir en moins d'une semaine ».



